CPI das ONGs ouve o ex-ministro Aldo Rebelo, nesta terça (11/7)

AM Ândrea Malcher

(crédito: Marcelo Ferreira)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura as ações das ONGs na Amazônia ouvirá, nesta terça-feira (11/7), o ex-deputado federal e ex-ministro Aldo Rebelo. O depoimento foi solicitado pelo relator do colegiado, senador Marcio Bittar (União-AC), e por Nelsinho Trad (PSD-MS). Eles apontam fundamental a oitiva devido aos cargos já ocupados pelo convidado, além de seu envolvimento com pautas do meio ambiente.

Durante os dois primeiros governos de Lula e Dilma Rousseff, Rebelo foi ministro da Defesa; da Ciência, Tecnologia e Inovação; do Esporte; e da Coordenação Política e Assuntos Institucionais. Entre os requerimentos que também serão votados pelos parlamentares, está o que pede à Polícia Federal a disponibilização de um delegado federal para dar apoio técnico investigativo à CPI.

Outra solicitação, do senador Dr. Hiran (PP-RR), convida o antropólogo francês e fundador da ONG Comissão Pró-Yanomami, Bruce Albert. Há também o requerimento do senador Jaime Bagattoli (PL-RO) para que a comissão ouça o fundador do movimento "Garimpo é legal", Jailson Reis de Mesquita.

O colegiado vem apresentando postura fortemente contrária às organizações atuantes na Amazônia, com duros depoimentos contra as entidades. Na semana passada, a líder do movimento Agroindígena Luciene Kujãesage Kayabi denunciou que entidades têm atuado para manipular a população indígena. Segundo ela, muitos dos povos estão com “olhos e mentes fechados”.

“As ONGs têm o poder de manipular o nosso povo. Tem um poder de persuasão tão grande que a maioria do meu povo está de olhos e mentes fechados”, diz Luciene Kujãesage Kayabi. “As ONGs só trouxeram fome e miséria. Existem aldeias que não passam de 30 indivíduos, porque as doenças não deixam as pessoas aumentarem suas famílias”, concluiu.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.