Justiça Federal de Brasília autoriza soltura de hacker da Vaza Jato

RS Renato Souza

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A 10ª Vara Federal Brasília autorizou, nesta segunda-feira (10), a soltura de Walter Delgatti Neto, envolvido na invasão do celular do senador Sergio Moro, ex-juiz da Lava-Jato, e outras autoridades. Com a decisão, ele poderá sair da cadeia, mas terá de usar tornozeleira eletrônica.



Delgatti é conhecido como hacker da Vaza Jato, em alusão a série de reportagens que revelou conversas trocadas entre procuradores da força-tarefa da operação em Curitiba com Moro e outras autoridades. O acusado deve voltar para São Paulo, após ser liberado pela Justiça.

No entanto, terá de enviar às autoridades do DF um relatório mensal sobre as atividades que exerceu na internet e não poderá deixar o estado de residência sem prévia autorização do Poder Judiciário. Delgati foi preso em 2019, no âmbito da Operação Spoofing, da Polícia Federal.

Ele tinha sido solto antes, sob a condição de não acessar a internet ou usar as redes sociais. No entanto, disse estar atuando nas redes sociais da deputada Karla Zambelli, além de usar um e-mail como chave pix para receber doações para a parlamentar. Ele também cuidava do site de Zambelli e não estava sendo encontrado em endereços divulgados pela Justiça.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.