Bolsa Família é o programa mais bem avaliado do governo, diz pesquisa

Uma pesquisa encomendada pelo Palácio do Planalto junto ao Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI) mostra que o Bolsa Família é a ação do governo mais conhecida e com melhor avaliação. O programa hoje é coordenado pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT).

De acordo com a pesquisa, quando são perguntados qual ação do governo federal é a mais conhecida dos entrevistados, o Bolsa Família é apontado por 96%. Em segundo, está a vacinação bivalente com 91%. Minha Casa Minha Vida aparece em terceiro com 90%; Farmácia Popular, em quarto com 80%; o combate ao desmatamento na Amazônia em quinto, com 70%; em seguida, o Programa Mais Médicos com 67%.

Já sobre como as pessoas avaliam o governo federal em diferentes áreas, com 39% responderam que pelo programas sociais, ficando em primeiro lugar, considerando como ótimo ou bom e 33% regular, ficando apenas 22% ruim ou péssimo. Logo em seguida, vem "atenção às crianças" com 30% de ótimo ou bom, 32% de regular e 33% de ruim ou péssimo. Proteção ao meio ambiente vem em terceiro com 30% de ótimo ou bom, 33% de regular e 32% de ruim ou péssimo. A tabela também inclui áreas como educação, habitação, saúde, segurança e economia que ocupam percentuais de aprovação mais baixos.

A pesquisa também questionou o que as pessoas achavam do Bolsa Família em comparação ao Auxílio Brasil, programa social do último governo. 58% disseram que o programa atual está melhor que o da gestão passada. 27% falaram que está igual e 11% responderam estar pior do que o programa anterior.

Confira os dados completos:







