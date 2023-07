TSE lança campanha com rap sobre liberdade de expressão e democracia

HF Henrique Fregonasse*

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou, nesta segunda-feira (10/7), na TV aberta, a campanha "Na Hora da Verdade, A Democracia Fala Mais Alto" em favor do Estado democrático de direito. A peça é lançada seis meses após os atos golpistas de 8 de janeiro. O material vai ser veiculado até 15 de setembro, em rede nacional de rádio e televisão, também está disponível nas redes sociais da instituição.

Na peça publicitária, os personagens se encontram em uma roda de rap, com uma mulher e um homem negros como protagonistas. De blusa branca estampada com a palavra “Democracia”, a cantora versa: “liberdade de expressão não é licença para espalhar mentira, ódio, golpe e desavença”, no ritmo da música.

Ao fim do material, a narradora diz que, na hora da verdade, a democracia fala mais alto. “Justiça Eleitoral. A justiça da democracia”, finaliza. A campanha é lançada após fake news de que o TSE e o Supremo Tribunal Federal (STF ) agiram contra a liberdade de expressão garantida pela Constituição. Nas redes da Justiça Eleitoral, a campanha aparece acompanhada da hashtag #RAP da Democracia como clip, banner animado com música, foto com slogan e em outros formatos adequados a cada uma das redes sociais.

