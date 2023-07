Lula convida premiê da Noruega para participar da Cúpula da Amazônia

VC Victor Correia

(crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou, nesta terça-feira (11/7), o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, a participar da Cúpula da Amazônia – que será realizada nos dias 8 e 9 de agosto, em Belém. Em conversa por telefone, o chefe do Executivo também convidou o norueguês para visitar o país, sobre o Fundo da Amazônia e debateu sobre o combate ações de combate à fome.

Segundo comunicado emitido pelo Planalto, o petista comentou sobre a realização da Cúpula da Amazônia, em agosto, que terá a participação dos oito países da região amazônica e convite estendido à Indonésia, aos dois Congos e à França. Ele agradeceu ainda a contribuição da Noruega ao Fundo Amazônia.

Conversei agora a tarde por telefone com o primeiro-ministro da Noruega, @jonasgahrstore. Falamos sobre a necessidade de cooperação global, a defesa do meio ambiente e também convidei o primeiro-ministro para vir ao Brasil https://t.co/zXsCJmzSMU — Lula (@LulaOficial) July 11, 2023

Lula disse que as gestões brasileiras do G20 e do Brics terão foco no combate à desigualmente, à mudança climática e no fomento da paz. Ele relatou a intenção de criar um projeto de desenvolvimento a partir da biodiversidade amazônica, direcionado aos povos que vivem da floresta. O chefe do Executivo destacou ainda que há previsão de abertura de oportunidades de investimento em energias renováveis.

O governo brasileiro falou sobre "a abertura prevista de oportunidades de investimentos em energias renováveis, reforçando a limpeza da matriz energética brasileira e preparando o caminho para propostas concretas a serem apresentadas na COP 30, em Belém".

"Liderança renovada", diz premiê

Jonas Gahr Støre parabenizou Lula por sua reeleição e ressaltou o aumento dos investimentos noruegueses no Brasil, especialmente na área de sustentabilidade. Ele disse esperar a aproximação entre os países nos temas da segurança alimentar, combate à fome e o manejo dos oceanos. Segundo o Planalto, ambos concordaram em se encontrar pessoalmente "assim que possível".

"Estou feliz em me reconectar com o presidente Lula em uma ligação telefônica hoje. Estou impressionado com a liderança renovada sobre o clima, igualdade e florestas tropicais, encorajada pelo potencial do que podemos fazer juntos. Há muito o que se acompanhar!", escreveu o primeiro-ministro em suas redes sociais.

Glad to reconnect with President @LulaOficial in phone call today. Impressed with renewed leadership on climate, equality and tropical forests, encouraged by potential in what we can do together. A lot to follow up! — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) July 11, 2023

