Lula envia ministros ao Nordeste por conta das fortes chuvas

Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, em reunião com o governo de Pernambuco sobre as fortes chuvas no estado - (crédito: Reprodução/Twitter)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, para assistir os governos de Alagoas e Pernambuco no combate às fortes chuvas que atingiram a região.

Góes e Dias estiveram nesta segunda-feira (10/7) em Pernambuco. Ambos tiveram uma reunião com a governadora, Raquel Lyra, para tratar do enfrentamento às enchentes, que deixaram mais de 4 mil pessoas desalojadas no estado. Amanhã (11/7), eles estarão em Alagoas, junto com o ministro dos Transportes, Renan Filho. No estado, 24 mil pessoas foram desabrigadas ou desalojadas.

"Conversei com os ministros Waldez Góes e Wellington Dias sobre a atuação do governo federal na assistência aos governos estaduais e às famílias atingidas por consequências das fortes chuvas em Pernambuco e em Alagoas. Hoje, eles estiveram em Pernambuco e amanhã, com Renan Filho, estarão em Alagoas", escreveu Lula em suas redes sociais.



Conversei com os ministros @waldezoficial e @wdiaspi sobre a atuação do governo federal na assistência aos governos estaduais e às famílias atingidas por consequências das fortes chuvas em Pernambuco e em Alagoas. Hoje eles estiveram em Pernambuco e amanhã, com @RenanFilho_,… https://t.co/n1mSTTzTrP — Lula (@LulaOficial) July 10, 2023

Defesa Civil foi acionada

"A orientação do presidente Lula é clara: estarmos vigilantes e redobrarmos os esforços para aliviar o sofrimento da população", disse o ministro do Desenvolvimento Regional. Ele colocou ainda a Defesa Civil para auxiliar no enfrentamento a crise, "presencial ou virtualmente".

Estamos em prontidão desde que as chuvas começaram a se intensificar no Nordeste. A orientação do presidente @LulaOficial é clara: estarmos vigilantes e redobrarmos os esforços para aliviar o sofrimento da população. pic.twitter.com/ZM6md0HLEs — Waldez Góes (@waldezoficial) July 10, 2023

Segundo Wellington Dias, o governo federal vai antecipar o pagamento do Bolsa Família para as áreas afetadas. Em Pernambuco, 15 municípios já decretaram estado de emergência. Em Alagoas, dos 37 municípios, 31 estão em estado de emergência.

