Lula concede medalhas a cientistas que tiveram prêmio negado por Bolsonaro

VC Victor Correia

(crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai agraciar, nesta quarta-feira (12/7), pesquisadores e entidades com a Ordem Nacional do Mérito Científico. Na mesma solenidade, ele vai relançar o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT). Entre os homeneados, estão cientistas que tiveram a premiação revogada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além dos 21 outros cientistas que rejeitaram o prêmio, em protesto.

Em 2021, Bolsonaro cancelou a honraria dada a médica sanitarista Adele Benzaken, à época diretora da Fiocruz Amazônia, e ao infectologista Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda. O médico liderou um dos primeiros estudos que demonstraram que a cloroquina, medicamento defendido pelo ex-presidente, é ineficaz contra a covid-19.

Benzaken, por sua vez, foi demitida do cargo de diretora do Departamento HIV/Aids, do Ministério da Saúde, por publicar uma cartilha sobre a saúde dos homens trans. Ambos receberam a medalha em 3 de novembro de 2021, mas Jair Bolsonaro as revogou dois dias depois. Em resposta, outros 21 cientistas agraciados com a medalha divulgaram uma carta de repúdio ao governo e rejeitaram a honraria.

O evento, que ocorre pela parte da manhã, também marca a retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), órgão que assessora a Presidência da República sobre temas científicos. Lula assinará também o decreto que convoca a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2024.

