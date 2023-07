Marco Antonio Chamon é empossado presidente da Agência Espacial Brasileira

DO Débora Oliveira

A Agência Espacial Brasileira (AEB) deu as boas-vindas ao seu novo presidente, Marco Antonio Chamon, durante cerimônia de posse nesta terça-feira (11/7). Com o líder, a Agência entra em uma nova fase, onde atuará à frente das atividades espaciais do Brasil nos próximos anos. “A escolha de Chamon para a presidência da Agência Espacial reflete o compromisso do governo do presidente Lula com o fortalecimento do setor”, pontuou Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Durante a cerimônia, Luciana defendeu o fortalecimento do setor espacial, priorizando a reindustrialização do governo, tendo como foco a soberania e o desenvolvimento nacional. “Marco Antonio Chamon é uma referência na Engenharia Espacial, com conhecimento técnico e científico para liderar a AEB neste momento de resgate do papel estratégico do Programa Espacial Brasileiro para o desenvolvimento tecnológico do País”, disse a ministra.

Chamon é um renomado especialista em engenharia e tecnologia espacial, com vasta experiência, e a nomeação dele foi recebida com entusiasmo pela comunidade científica e pelo setor espacial do país, que depositam grandes expectativas na gestão. No discurso, ele agradeceu o convite para presidir a Agência, feito pela ministra.

“O objetivo da AEB é avançar no desenvolvimento de sistemas espaciais e aplicações, promovendo a indústria brasileira e a presença internacional do país na área espacial, ampliando os impactos na sociedade. Nada disso é possível sem as pessoas que trabalham para o sucesso do Programa Espacial Brasileiro”, afirmou o presidente Chamon.

Ainda de acordo com a ministra responsável por dar a posse ao novo presidente, a nomeação de Chamon está alinhada com a visão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em fortalecer a atuação do Brasil no setor espacial, buscando expandir parcerias internacionais e impulsionar projetos inovadores. “O setor espacial passa a estar no centro da agenda de reindustrialização do governo, um vetor do desenvolvimento nacional. A indústria aeroespacial é fundamental para o desenvolvimento tecnológico, com repercussões para além da própria cadeia”, disse.

Como presidente da AEB, Marco Antonio terá o desafio de impulsionar o Programa Espacial Brasileiro (PEB), ampliar a participação do país em missões espaciais internacionais e fortalecer a cooperação com outros países na área espacial. Chamon pontuou que com o Programa Espacial, trabalhará para contribuir com os compromissos elencados pela ministra durante reunião dos ministros de Pesquisa e Inovação do G20 na Índia, que prevê a redução das desigualdades, desenvolvimento sustentável da Amazônia e transição energética.

Entre outras questões, destacou o papel fundamental do PEB para benefício e bem-estar da sociedade brasileira. “Ele existe para benefício da sociedade, nos mais variados setores e das mais variadas formas: na economia, na segurança, no meio ambiente, nas relações internacionais, na ciência e na tecnologia”, comentou.

A cerimônia de posse contou ainda com a presença de autoridades governamentais, representantes e empresários do setor espacial, membros da comunidade científica e convidados especiais.

