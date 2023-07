Continência, tumulto e homofobia: roteiro dos bolsonaristas na CPMI

TM Taísa Medeiros

Deputada Silvia Waiãpi bate continência para Mauro Cid. Foi o primeiro momento inusitado da sessão - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Os deputados da oposição, mais uma vez, atuaram pesadamente para tumultuar os trabalhos da CPMI. Em uma estratégia coordenada, interromperam indagações dos parlamentares governistas ao tenente-coronel Mauro Cid, fizeram gracejos e debocharam das perguntas, o que levou o presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União-BA), a chamar a atenção de alguns parlamentares mais de uma vez.



Os trabalhos começaram com uma cena inusitada: a deputada Silvia Waiãpi (PL-AP) parou na frente de Cid e bateu continência — que não retribuiu a saudação hierárquica diante de uma militar subalterna. A parlamentar é tenente da reserva do Exército e uma das mais extremadas defensoras do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante a sessão, a relatora Eliziane Gama (PSD-MA) foi interrompida várias vezes por, segundo os oposicionistas, ameaçar Cid caso ele não colaborasse e mantivesse silêncio. Por sinal, esse argumento foi utilizado por vários bolsonaristas, que acusaram os governistas de tentar fazer com que o militar dissesse algo por meio da intimidação.



Um dos parlamentares que se sobressaíram nas provocações foi o deputado Abílio Brunini (PL-MT), que vem se notabilizando pela postura demonstrada na CPMI. Enquanto o colega Rubens Pereira Júnior (PT-MA) dirigia as perguntas a Cid, o parlamentar matogrossense ficou filmando com o celular. Ao perceber, o petista perguntou: “O que foi, está me achando bonito?”, e tentou dar um tapa no aparelho do bolsonarista.



Brunini foi alertado pelo presidente da CPMI que estava desrespeitando o ambiente e foi obrigado a parar a filmagem que fazia. Ainda assim, ficou rindo e fingindo não entender por que estava sendo admoestado.



Mas Brunini não protagonizou apenas este momento constrangedor. Durante a fala da deputada Erika Hilton (PSol-SP) sobre o uso da farda por parte de Cid, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) a interrompeu para denunciar que o deputado o deputado bolsonarista fizera uma fala “homofóbica” fora do microfone contra a pronunciamento.



“Aconselharia que o deputado procurasse tratar sua carência em outro espaço. Este espaço é sério, de trabalho”, reagiu Érika.



“Ele (Brunini) disse que ela estava oferecendo serviços. Isso é homofobia”, denunciou Carvalho, cujo comentário foi confirmado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). O senador pediu a retirada do deputado da sessão.



Maia pediu acesso às filmagens. “Se você falou, vai ter a leitura labial e vai ser fácil que isso seja identificado. Se vossa excelência de fato agiu dessa forma, vai ter uma penalidade contra o senhor. Ela (Érika) está aqui por uma vontade da população brasileira, como todos nós”, disse Maia a Brunini. (Colaborou Fabio Grecchi)

Saiba Mais Política Anderson Torres deve ser ouvido em CPMI após recesso parlamentar

Anderson Torres deve ser ouvido em CPMI após recesso parlamentar Política Lula convida premiê da Noruega para participar da Cúpula da Amazônia

Lula convida premiê da Noruega para participar da Cúpula da Amazônia Política Reforma tributária: Braga diz que vai ouvir estados para concluir projeto

Reforma tributária: Braga diz que vai ouvir estados para concluir projeto Política Na prisão, Mauro Cid recebeu visitas de aliados de Bolsonaro



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.