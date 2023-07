Erika Hilton defende alterações do Senado no arcabouço fiscal

NP Natália Peronico*

(crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Em possível dia de votação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados nesta sexta-feira (7/7), Erika Hilton (PSOL/SP) apoiou as mudanças feitas na proposta pelo Senado Federal. Pelas redes sociais, a parlamentar defendeu a exclusão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e do Fundo Constitucional do DF do teto de gastos, que, para a deputada, são medidas que darão mais possibilidade de investimento ao governo. Com o retorno do projeto para a Câmara dos Deputados, a deputada do PSOL afirmou que o projeto estava “horroroso” e engessava o governo Lula. Além disso, impedia que houvesse investimento em áreas sociais.

A deputada também falou das possíveis votações dos destaques do texto da reforma tributária, previstas para esta sexta-feira (7/7), assim como do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que tem relatoria de Guilherme Boulos. Nesta sexta, a Câmara também pode votar a proposta do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), projeto que julga disputas sobre impostos em casos de contestação e está com urgência constitucional.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP/AL), já havia declarado que está com esforço concentrado para voltar três projetos importantes para o governo na primeira semana de julho: o voto de qualidade do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF), do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária.

Confira a postagem da deputada:

Bom dia, meus amores!



Madrugada longa e cansativa, mas cá estamos nós de novo! e em breve, com novidades



A partir das 10h da manhã teremos mais uma Sessão da @camaradeputados, com a provável votação de mais projetos importantes para o governo @LulaOficial e para o país:… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) July 7, 2023

*Estagiária sob a supervisão de Talita de Souza



