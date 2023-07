CPI do MST aprova 21 requerimentos de convites e pedidos de informação

TM Taísa Medeiros

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), seus propósitos e financiadores, aprovou uma série de requerimentos nesta quarta-feira (12/7). Ao todo, 21 pedidos de informação e de convite para comparecimento ao colegiado foram aprovados em bloco. Essa foi a última reunião da CPI antes do recesso parlamentar que se inicia no próximo dia 17.



Foram convidados Joviniano Jose Rodrigues e a Noemia José dos Santos, casal de assentados da área 3, na fazenda Palmeiras, do estado de Goiás. “Fico feliz que o requerimento tenha sido aprovado. Ao longo desses dois meses temos recebido inúmeras denúncias, relatos e testemunhas de pessoas que conseguiram se libertar da posição de refém desse grupo terrorista. Dentre esses relatos esse foi um que me chamou muita atenção”, detalhou o deputado Gustavo Gayer (PL-GO).

Ocupações em terras da Suzano

Além do casal, foram aprovados convites para o deputado estadual do Mato Grosso, Gilberto Cattani (PL), para que seja ouvido na CPI devido seu conhecimento sobre a questão fundiária. Também foi aprovado o convite para o Coronel Paulo José Reis de Azevedo Coutinho, comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia, para prestar informações relativas a invasões de terra no estado.

No âmbito dos pedidos de informações, foi aprovado um requerimento do deputado Kim Kataguiri (União-SP) que solicita informações à empresa Suzano sobre fatos relacionados às supostas invasões de terras promovidas pelo MST em propriedades da empresa localizadas nos estados da Bahia e Espírito Santo. O deputado também requisitou à prefeitura de Juiz de Fora (MG), a cópia integral do procedimento que levou à aquisição de arroz orgânico do MST pelo preço acima do valor de mercado — caso relatado em audiência da comissão.

