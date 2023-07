MP de obras escolares inacabadas terá parecer apresentado em agosto

AM Ândrea Malcher

A relatora da comissão mista que analisa a medida provisória (MP) que retoma obras inacabadas em escolas, a deputada Flávia Morais (PDT-GO), afirmou que apresentará seu parecer no começo de agosto, no retorno do recesso parlamentar.



A MP quer terminar 3,5 mil obras paralisadas e permitir aos entes federativos a readequação de projetos e atualização de valores. Poderá ser usado para este fim o índice nacional de custo da construção civil acumulado desde o início do contrato original.

Segundo um levantamento da Controladoria-Geral da União (CGU), de 2019, mais de 10 mil projetos escolares ainda estavam em andamento.

“(A MP) É um passo muito importante para que a gente possa avançar nesta pauta, porque nós já tivemos outras iniciativas, mas que vinham mais teóricas. A questão do recurso, a gente tem que botar na mesa, não adianta ficar fazendo de conta que não precisa atualizar esses valores. Isso é um fato, e é muito importante”, ressaltou a relatora durante a primeira audiência pública da comissão na terça-feira (11/7).

O governo prevê investir cerca de R$ 4 bilhões nos próximos quatro anos para terminar as obras e quer beneficiar, com a aprovação da MP, 450 mil crianças, com vagas na educação infantil e básica.

