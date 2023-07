Bolsonaro nega ter articulado tentativa de golpe com Marcos do Val

MS Mayara Souto

Ex-presidente Jair Bolsonaro concede entrevista em frente ao prédio da PF, em Brasília - (crédito: Mayara Souto/CB.DA Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento à Polícia Federal na tarde desta quarta-feira (12/07). Segundo o seu advogado, Fabio Wajngarten, o depoimento durou cerca de 30 minutos e Bolsonaro afirmou ter ficado em silêncio durante encontro com parlamentares que trataram sobre ações antidemocráticas. A oitiva ocorreu no âmbito da investigação que apura suposta articulação para um golpe de Estado.



A denúncia de que a investida estava sendo organizada partiu do senador Marcos do Val. Durante coletiva de imprensa, o ex-presidente afirmou não ter “nenhuma relação” com Marcos Do Val (Podemos-ES) e indagou: “Por que eu articularia um golpe com um senador que eu vi só uma vez em reunião?”. Wajngarten apresentou então a foto da mensagem trocada entre os políticos.

Quando questionado sobre qual seria então o teor da reunião entre Durval e Daniel Silveira, ele afirmou que foi sobre “nada”. Wajngarten ressaltou que a reunião foi rápida e o nome do ministro Alexandre de Moraes não foi citado, nem sobre tentativas de golpe.

Questionado se Do Val teria inventado a história, Bolsonaro afirmou “ele que responda pelos atos dele” e disse que não pretende processá-lo por difamação.

O ex-presidente também falou sobre o general Cid, que foi ouvido nesta terça-feira (11/07) pela Comissão Parlamentar Mista (CPMI) do 8 de janeiro. Ele ressaltou que ele “é como um filho pra mim” e o defendeu: “não tem porque ele estar preso […] é um ato contra o estado democrático de direito”.

Por fim, Bolsonaro declarou que não teria porque realizar um golpe “em pleno domingo, com a casa vazia, sem nenhum canivete”.

