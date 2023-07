Congresso da UNE: Gleisi diz que mulheres e jovens garantiram vitória de Lula

HD Helena Dornelas

Gleisi Hoffmann na abertura da 59ª edição do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) - (crédito: Arthur Ramos/CB/DA PRESS)

A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, discursou na abertura da 59ª edição Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), nesta quarta-feira (12/7), em Brasília. Tendo como tema da edição "Em defesa da democracia: enfrentando o autoritarismo e o discurso de ódio no Brasil", Gleisi reforçou a necessidade de punição contra quem atenta contra a democracia.

"Aqueles que atentaram contra a população brasileira tem que responder pelos crimes que cometeram, sem anistia", bradou.

Gleisi destacou que a vitória de Lula nas eleições de 2022 se deu, principalmente, pelo apoio das mulheres e da juventude brasileira. “Vim aqui trazer a saudação em nome do Partidos dos Trabalhadores, para esse maravilhoso congresso, em novos ares políticos, mas ainda na certeza de que temos muita luta para reestruturar a democracia”, disse.

O congresso da UNE deve reunir cerca de 10 mil estudantes vindos de todo país até o encerramento, no domingo (16/7). A cerimônia de abertura ocorreu no Centro Comunitário Athos Bulcão, na Universidade de Brasília (UnB). Entre os presentes estiveram a presidente e vice da UNE, Bruna Brelaz e Julia Aguiar, respectivamente; a presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Jade Beatriz; o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca; Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da USP; e o deputado distrital Fábio Felix (PSol).

O congresso é um encontro político da juventude brasileira e conta com participação de importantes núcleos e lideranças políticas, além de personalidades inspiradoras ao público jovem. Durante o congresso ocorrerá a votação da nova diretoria e presidência da UNE.

