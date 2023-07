Ministro Silvio Almeida lança videocast sobre direitos humanos

VC Victor Correia

O ministro Silvio Almeida apresentará videocast quinzenal sobre os direitos humanos. Os primeiros entrevistados serão secretários da pasta - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) lança, nesta sexta-feira (14/7), um videocast (video podcasts) quinzenal intitulado "Direitos Humanos pra quem?". O programa, que será apresentado pelo chefe da pasta, Silvio Almeida, terá 50 minutos de duração cada episódio e tratará de discussões sobre discurso de ódio, fake news, direitos da população LBGTQIA+, capacitismo, marginalização das pessoas em situação de rua, apologia à ditadura e outros.

O primeiro programa, que estreia 12h, terá como convidada a secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Isadora Brandão. As cinco primeiras edições serão dedicas a ouvir todos os secretários da pasta. Depois disso, os convidados serão artistas, influenciadores e personalidades engajadas na pauta dos direitos humanos. O videocast está disponível nos canais do ministério no Youtube, no Spotify e no Deezer.

"Os direitos humanos passaram por uma desconstrução com o objetivo claro de naturalizar a barbárie. Em geral, são fruto de incompreensão ou preconceito. Uma das nossas tarefas mais relevantes é de utilizar a comunicação e dialogar com a sociedade no sentido de esclarecer a importância e a função primordial que esses direitos exercem no nosso cotidiano", declarou Silvio Almeida sobre a iniciativa, encabeçada pela Assessoria Especial de Comunicação do ministério.

Antes de ser nomeado ministro pelo governo do presidente Luiz Ináco Lula da Silva (PT), o ministro postava vídeos em seu canal no Youtube e tratava de temas sobre os direitos humanos, racismo, política e economia. Ele chegou a entrevistar nomes como o ator Lázaro Ramos, e os rappers e compositores Emicida e Mano Brown.

