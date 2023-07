Direita critica e esquerda comemora medida contra escolas cívico-militares

AM Ândrea Malcher

Escolas de gestão cívico-militares ainda seguem como embate entre parlamentares

No Congresso, a decisão do Ministério da Educação (MEC) de revogar o modelo de escolas cívico-militares dividiu opiniões. Enquanto parlamentares de direita e mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro lamentaram a medida, governistas comemoraram a derrubada do formato educacional — que era uma das prioridades da pasta durante a ultima gestão.

O senador e ex-vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), foi um dos primeiros a criticar a medida, avaliando como “revanchista”.

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, no Twitter, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “por vingança” e “por birra com Bolsonaro”, escolheu acabar com o modelo educacional.

Os vingativos!

Por vingança, lula escolhe deixar milhares de criança sem escola só por birra com Bolsonaro.

Toca o violão aí que o amor venceu. https://t.co/eA4Kzf3rfJ — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 12, 2023

Outro aliado do ex-presidente, o ex-ministro da Casa Civil e senador, Ciro Nogueira (PP-PI), alegou que o “‘V’ da vingança venceu, mesmo que seja contra alunos inocentes e o lindo futuro que lhes está sendo tomado”.

As escolas cívico-militares são equipamentos públicos de excelente qualidade num país que precisa tanto de educação. O “V” da vingança venceu, mesmo que seja contra alunos inocentes e o lindo futuro que lhes está sendo tomado.



Nossa solidariedade aos alunos, às mães e aos pais… pic.twitter.com/lrmEE7coUQ — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) July 12, 2023

A deputada Maria do Rosário (PT-) foi uma que, por outro lado, comemorou a decisão. “O Brasil que queremos tem como base uma educação pública inclusiva, democrática e livre de qualquer forma de autoritarismo”.

FIM DAS ESCOLAS CÍVICO MILITARES



Governo Lula acaba de decretar o fim das escolas cívico militares em todo o país. O Brasil que queremos tem como base uma educação pública inclusiva, democrática e livre de qualquer forma de autoritarismo. Obrigada presidente @LulaOficial.… — Maria do Rosário (@mariadorosario) July 12, 2023

A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) classificou a medida como uma “vitória importantíssima” para a educação.

Vitória importantíssima o anúncio do governo Lula sobre o fim das escolas cívico-militares. Segue a nossa luta em defesa da educação pública de qualidade e livre do bolsonarismo. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) July 13, 2023

