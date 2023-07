"Nós derrotamos o bolsonarismo", diz Barroso no Congresso da UNE

CB Correio Braziliense

Abertura do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), com a reitora da UnB Marcia Abraão, ministro do STF Luis Roberto Barroso e ministro da Justiça Flávio Dino - (crédito: Arthur Ramos CB /D.A. Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Roberto Barroso usou sua fala durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), na noite desta quarta-feira (13/7), em Brasília, para criticar o "bolsonarismo". “Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”, afirmou em resposta a um grupo que protestava com uma faixa contra ele.

O magistrado foi vaiado e interrompido durante seu discurso, além de estudantes levantaram cartazes dizendo que o ministro é golpista e não defendeu o piso da enfermagem. “Nós temos compromisso com a história, de fazer um país maior e melhor que se faz com democracia, estudo e argumentos. A capacidade de ter interlocução mostra que estamos do lado certo, por tratar todos com respeito mesmo com a divergência”, disse.

Barroso ainda disse que a Democracia foi capaz de resistir a um golpe de Estado, em referência aos ataques golpistas de 8 de janeiro. “Mais recentemente conseguimos resistir a um golpe de Estado que estava a caminho, portanto, temos compromisso com a história, com a verdade plural e com a obrigação de fazer um país melhor e maior”, disse.

O evento é o principal fórum estudantil da América Latina, e reuniu no Centro Comunitários Athos Bulcão na UnB cerca de 7 mil estudantes e delegações de diversos estados do país e ocorre até sábado (15/7).

