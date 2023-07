Flávio Bolsonaro: Barroso na UNE é "incompatível" com um ministro do STF

HD Helena Dornelas

Flávio Bolsonaro (PL) e o ministro Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso - (crédito: Reprodução/Antonio Augusto/secom/TSE/Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) publicou nas redes sociais um vídeo lamentando a fala do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a abertura do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), onde o magistrado disse “nós derrotamos o bolsonarismo”.

“É uma atitude incompatível de um ministro do STF, fazer militância política dentro de uma agremiação estudantil claramente com viés de esquerda”, disse o filho do ex-presidente, em referência a Lei de Responsabilidade — 1.079 do artigo 39 do inciso III e IV.

O senador ainda alegou que as falas do magistrado podem fazer as pessoas se questionarem em como o ministro derrotou o bolsonarismo. “Que ele votou no Lula (PT) todo mundo sabe, faz parte dele como cidadão escolher seu candidato preferido.”

“Ele tenta adjetivar Bolsonaro de várias coisas, que nós entendemos que quem faz hoje é o presidente Lula (PT), de perseguição da imprensa, de censura, liberdade de expressão e uso da máquina pública para perseguir adversários políticos, então acho que ele errou muito feio e não tem justificativa.” concluiu o político.

COMO BARROSO DERROTOU O BOLSONARISMO?



Que ele votou no Lula, todos já sabem! Agora enquanto ministro do STF trabalhou desde quando e de que forma para tirar Bolsonaro?



Barroso errou e errou feio! Precisamos de respostas e vamos tomar as medidas cabíveis.



Entrevista completa… pic.twitter.com/FfM7GoJEPx — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 13, 2023





