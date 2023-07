Celso Sabino sobre chefiar o Turismo: "Muita disposição"

HF Henrique Fregonasse*

Deputado ocupará vaga de Daniela Carneiro no Turismo - (crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Celso Sabino (União-PA) divulgou um vídeo, na tarde desta quinta-feira (13/7), agradecedo a nomeação para substituir Daniela Carneiro no Ministério do Turismo. Na gravação, publicada nas redes sociais, o parlamentar reitera que aceita o convite “com muita responsabilidade e disposição”. Ele também agradece ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a bancada pela indicação.



“Agradeço ao presidente pela confiança. Agradeço à minha bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados e assumo, com muita responsabilidade, disposição e vontade de fazer com que o turismo no nosso país signifique aquilo que significa em outros países, com mais empregos, mais renda e mais desenvolvimento, trazendo divisas para favorecer a construção do Brasil que todos nós queremos”, disse no material.

O convite para que Sabino assuma a pasta foi comunicado em nota oficial, nesta quinta-feira, e deve ser publicado no Diário Oficial da União (DOU) nos próximos dias. Assim que deixar o comando do Turismo, Daniela Carneiro deve retornar ao cargo de deputada federal e pode assumir a vice-liderança do governo na Casa. Ela é a segunda ministra substituída em menos de sete meses. Em abril, Gonçalves dias, que estava à frente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), pediu demissão após o vazamento de imagens relacionadas aos atos golpistas de 8 de janeiro.

*Estagiário sob supervisão de Luana Patriolino

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.