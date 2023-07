Janaina Paschoal defende secretário demitido: "Que crime cometeu?"

CB Correio Braziliense

Janaína Paschoal defendeu o ex-secretário do Clima de São Paulo, Antônio Fernando - (crédito: Divulgação/Alesp e Prefeitura de São Paulo)

A advogada e ex-deputada estadual Janaina Paschoal defendeu o ex-secretário de Mudanças Climáticas de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Ele foi exonerado, nesta sexta-feira (14/7), após repercussão de fala polêmica sobre o aquecimento global. Antônio afirmou que o planeta se salva sozinho deste fenômeno e que o aumento da temperatura na Terra não tem influência humana, mas geológicas, cósmicas e solares.

"Que crime cometeu o Secretário do Clima para ser demitido assim? Ele foi impedido de terminar seu raciocínio. É necessário ver o vídeo na íntegra", disse Janaina, no Twitter. Para a ex-deputada, a demissão do ex-secretário não se justifica. "Ele só pediu alguma humildade por parte da humanidade e colocou as coisas em perspectiva. Ciência não existe sem questionamento. Os dogmas são inerentes às religiões. Minha solidariedade ao Dr. Pinheiro Pedro."

Que crime cometeu o Secretário do Clima para ser demitido assim? Ele foi impedido de terminar seu raciocínio. É necessário ver o vídeo na íntegra. Ele só pediu alguma humildade por parte da humanidade e colocou as coisas em perspectiva. Ciência não existe sem questionamento! Os… — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) July 14, 2023

O consenso na comunidade científica é que o aquecimento global é um fenômeno causado pelo acúmulo de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera, que ocorre na queima de combustíveis fósseis, desmatamento e agricultura intensiva, entre outras atividades do ser humano.

Fala repercutiu negativamente

Antônio Fernando havia sido convidado para falar no lançamento do Fórum Permanente sobre Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais da seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP). “O planeta não será salvo por nós, ninguém salva o planeta Terra. Geralmente ele se salva sozinho. Ele o faz há 4,3 bilhões de anos e muda o clima em todo esse período. Quando o planeta se salva, geralmente ele se livra do que está na superfície dele”, alegou ele.

A fala do agora ex-secretário de Estado, que ocorreu no início de junho, mas só repercutiu nos últimos dias, foi categorizada como "polêmica" e com base em "adivinhação" e "série de bobagens" pela procuradora federal Georgia Sena Martins, doutora em geociências pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que também esteve presente no evento.

“O senhor está negando toda a ciência. O senhor está negando todos os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. O senhor está negando todos os estudos feitos até hoje. O senhor é um negacionista", rebateu a procuradora.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.