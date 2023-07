Lula defende permanência de Nísia no governo: "Minha ministra"

AM Ândrea Malcher

Presidente Lula defende Nísia Trindade, da Saúde, de pressões do Centrão por Ministérios: "minha ministra" - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu mais uma vez a permanência da ministra da Saúde, Nísia Trindade, no governo, em meio à pressão do Centrão pela pasta. Durante cerimônia de sanção do novo Mais Médicos no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira (14/7), Lula enfatizou que certos ministros não são “trocáveis” e se referiu a Nísia como “minha ministra”.



“Eu tenho muito orgulho de ter escolhido a Nísia como ministra da Saíde. (...) Então, estou dizendo isso porque estamos em um período que o Congresso está de férias e todo dia eu leio nos jornais a troca de ministros. Eu já troquei todo mundo, só falta eu mesmo me trocar”, comentou o presidente. “Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou viajar agora, eu disse para Nísia já publicamente, tem ministros que são trocáveis. Tem pessoas e funções que são uma coisa de escolha pessoal do presidente. Ela não é ministra do Brasil, ela é minha ministra”.

Lula anunciou na quinta (13) a troca ventilada há semanas na pasta do Turismo, com a saída de Daniela Carneiro (União-RJ) e a entrada do deputado Celso Sabino (União-PA). A mudança foi exigida pelo União Brasil, sob a justificativa de que o pedido de Daniela na Justiça Eleitoral para sair da legenda e se filiar ao Republicanos, partido do marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho.

A mudança, no entanto, ainda não satisfez o Centrão que quer, ainda, a Saúde e pressiona pelas presidências da Caixa Econômica Federal e da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), além dos Ministérios do Esporte e o do Desenvolvimento Social.

