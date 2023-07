PPA Participativo: prazo para brasileiros sugerirem ações termina domingo

AM Ândrea Malcher

Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, na última Caravana do PPA, em São Paulo, na última sexta (14/7) - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Até as 22h deste domingo (16/7), os brasileiros podem apresentar sugestões de políticas públicas e ações governamentais a serem adotadas pelo governo federal, por meio da plataforma digital Brasil Participativo. Além de sugerir, é possível indicar quais políticas de governo devem ser priorizadas e apoiar propostas apresentadas por outras pessoas.

Até este sábado (15), mais de 1,2 milhão de pessoas colaboraram com a iniciativa de consulta instituída pelo Plano Plurianual (PPA Participativo), principal meio de planejamento orçamentário de médio prazo do Executivo.

Para ser mais exato, a plataforma já contabiliza: mais de 7 mil propostas, mais de 1,3 milhão de votos e cerca de 3,7 milhões de acessos, em meio aos 1.284.386 participantes.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) afirma que, nos primeiros seis meses de gestão, a iniciativa “promoveu um importante espaço de diálogo e engajamento com a população, permitindo que a sociedade colaborasse ativamente na elaboração de políticas públicas e na orientação para a aplicação de recursos governamentais nos próximos quatro anos (2024/2027)”.

Caravanas do PPA

Além da participação online, o governo vem realizando consultas presenciais, chamadas de Caravanas do PPA, por todo o país. O ciclo de plenárias mobilizou 35 mil pessoas nos 27 encontros, um para cada unidade da federação.

Na última sexta (14), o encerramento das Caravanas foi em São Paulo e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou a importância da participação popular na construção de políticas públicas. “Quem vai falar pra onde vai o recurso, do que se precisa, é o povo. Por onde nós passamos fomos iluminados pelo brilho de cada um, vi no Brasil inteiro o mesmo entusiasmo, o mesmo otimismo, a esperança e amor pelo nosso país”.



