Autoridades repercutem agressão de brasileiros a Alexandre de Moraes

Alexandre de Moraes, presidente do TSE - (crédito: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

Autoridades políticas brasileiras repercutiram a agressão sofrida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que foi hostilizado por um grupo de brasileiros no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. Ele foi xingado de "bandido, comunista e comprado" e a Polícia Federal já identificou os agressores e instaurou um inquérito para apurar o caso.

Confira o que os políticos declararam sobre o incidente:

Minha solidariedade ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sua família agredida no aeroporto de Roma. É inaceitável que se use o argumento de liberdade de expressão para agredir, ofender e desrespeitar autoridades constituídas. Isso não pode continuar. [+] — Arthur Lira (@ArthurLira_) July 15, 2023

Atos de hostilidade como os que sofreram o ministro Alexandre de Moraes e sua família, ontem, são inaceitáveis. A eles, minha solidariedade. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) July 15, 2023

Até quando essa gente extremista vai agredir agentes públicos, em locais públicos, mesmo quando acompanhados de suas famílias ? Comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro no bolso. Querem ser “elite” mas não tem a educação mais elementar. — Flávio Dino ???????? (@FlavioDino) July 15, 2023

O ataque covarde sofrido pelo ministro Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto internacional de Roma é a prova cabal da violência que se alastrou por meio das ideias violentas do bolsonarismo. Que a justiça seja feita para que episódios como esses não se repitam. Toda… pic.twitter.com/jfHdPpGqXN — Erika Kokay (@erikakokay) July 15, 2023

URGENTE! Absurda a agressão física e verbal por grupo de extremistas brasileiros ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sua família no Aeroporto Internacional de Roma. O ato é fruto do ódio e da ignorância desses que sempre alimentaram um projeto autoritário, antidemocrático… pic.twitter.com/Cv0b5Sw8gD — Jandira Feghali (@jandira_feghali) July 15, 2023 CHEGA! PRISÃO AOS FASCISTAS BOLSONARISTAS! MINISTRO ALEXANDRE MORAES É HOSTILIZADO EM ROMA E TEM FILHO AGREDIDO! INACEITÁVEL! — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) July 15, 2023

Inaceitáveis as agressões que o ministro @alexandre e sua família sofreram hoje no aeroporto de Roma. A política da extrema direita foi derrotada nas urnas e seus métodos criminosos têm que ser extirpados da nossa sociedade. Manifesto meu repúdio ao ódio e à violência praticados. — Zeca Dirceu (@zeca_dirceu) July 15, 2023

É inadmissível a agressão sofrida contra o ministro do @STF_oficial , Alexandre de Moraes e membros de sua família.



Não conseguiremos apreender e acompanhar todas as mudanças da sociedade enquanto vivermos nesse contexto extremamente preocupante e suas graves consequências. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) July 15, 2023

Quero me solidarizar ao ministro @alexandre e à sua família, covardemente atacados por fascistas. O método é sempre o mesmo, aqui ou no exterior. Esperamos que a lei aja rigorosamente para punir esses criminosos, que não suportam a democracia e a liberdade de expressão. — Humberto Costa (@senadorhumberto) July 15, 2023

Eu lamento o triste episódio ocorrido com o Ministro @alexandre de Moraes e sua família no Aeroporto de Roma. Nada justifica uma agressão, seja ela verbal ou física. Eu já sofri e ainda sofro ataques desse tipo Ministro, e sei como é constrangedor.



Semana retrasada fui atacado… — Marco Feliciano (@marcofeliciano) July 15, 2023

E ainda querem fofice e altruísmo de nossa parte em relação a fascistas e aos que defendem a manutenção da fábrica de fascistas. ???? https://t.co/c90CDs0MIK — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) July 15, 2023

Lamentável que o ministro do @STF_oficial, Alexandre de Moraes, e sua família tenham sofrido agressões de brasileiros extremistas na última sexta-feira, em Roma, na Itália. Felizmente a Polícia Federal já abriu inquérito para apurar o caso. Mas é inaceitável que extremistas+ pic.twitter.com/zOQUL9dLwC — Eduardo Suplicy (@esuplicy) July 15, 2023

O maluco quebrou a regra básica de sobrevivência da sociedade brasileira: jamais compre uma briga com um homem de vulgo XANDÃO.



Não satisfeito o cara ainda AGREDIU o filho de um Xandão. Esse aí já pode cantar pra subir. — Omar (@Omardeideais) July 15, 2023

Ataque a Alexandre de Moraes e sua família é deplorável, resultado do ódio disseminado por lideranças bolsonaristas, que só sabem estimular a violência alimentada por mentiras. Isso tem de acabar. Todo rigor da lei aos agressores e toda solidariedade ao ministro @alexandre e sua… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 15, 2023

