Michelle Bolsonaro pede que deputada retire prótese ocular; assista

Ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, pede que deputada Amália Barros (PL-MT): "Eu amo vê-la sem prótese, gente" - (crédito: Divulgação)

No palco de um evento do PL Mulher, em João Pessoa (PB), neste sábado (15/7), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu que a deputada Amália Barros (PL-MT) retirasse sua prótese ocular. Ao passar a palavra à parlamentar, ela afirmou que só passaria o microfone se ela retirasse o objeto. Barros então tira a prótese e Michelle coloca o olho postiço no próprio bolso.



"Eu amo vê-la sem prótese, gente. Eu sei que seu trabalho é esse, amiga, mas tira", disse Michelle. A deputada respondeu, sorrindo, que a primeira dama "sempre faz isso, e eu ainda não aprendi a já vir sem prótese". Michelle é presidente do PL Mulher e Amália é vice.

O evento do PL Mulher na Paraíba faz parte de uma série de visitas nos estados promovidos pelo grupo e parece ser uma estratégia para dar mais visibilidade à Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama tem sido uma das principais figuras do partido e vem atraindo rumores de uma possível candidatura na próxima corrida ao Planalto.

Em junho, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro não descartou essa possibilidade ao avaliar que “ela não tem experiência para isso”, mas “é um excelente cabo eleitoral”.

“Se ela quiser, ela pode sair candidata. Mas o que eu converso com a Michelle é que ela não tem experiência. Para ser prefeito de cidade pequena já não é fácil. Lidar com 594 parlamentares [entre deputados e senadores] não é fácil também. Eu acredito que ela não tem experiência para isso. Mas é excelente cabo eleitoral”, declarou Jair Bolsonaro na ocasião.

