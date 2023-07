Lula lamenta morte de João Donato: "Um dos gênios da música"

VC Victor Correia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta segunda-feira (17/7) a morte do músico João Donato, ocorrida na madrugada de hoje. Segundo o chefe do Executivo, o artista foi "um dos gênios da música brasileira" e "via música em tudo".

"João Donato, pianista, acordeonista, cantor e compositor, foi um dos gênios da música brasileira. Perdemos hoje um de nossos maiores e mais criativos compositores. Nascido no Acre, foi no Rio de Janeiro que construiu sua trajetória e marcou a história da música em nosso país, com composições que correram o mundo", escreveu Lula em suas redes sociais.

"João Donato via música em tudo. Inovou, passou pelo samba, bossa nova, jazz, forró e na mistura de ritmos construiu algo único. Manteve-se criando e inovando até o fim. Que encontre a paz que tanto cantou. Sua música permanecerá conosco. Meus sentimentos aos familiares, amigos, músicos que nele se inspiraram e fãs no mundo todo", acrescentou ainda o presidente.

O músico morreu aos 88 anos no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda, em decorrência de uma série de problemas de saúde. Recentemente, ele teve uma infecção pulmonar. O velório será no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, mas o horário não foi divulgado.

