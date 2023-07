Personalidades lamentam nas redes sociais a morte de João Donato

CS Cecília Sóter

João Donato - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Personalidades brasileiras usaram as redes sociais para lamentar a morte de João Donato nesta segunda-feira (17/7), aos 88 anos, no Rio de Janeiro.

O pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor morreu em decorrência de vários problemas de saúde. Há pouco tempo, ele teve infecção nos pulmões. O velório do artista será no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O horário ainda não foi divulgado.

A ex-presidente Dilma Roussef o definiu como "um gênio e um músico profundamente identificado com o país" para se despedir de João Donato.

A música popular está de luto. A morte de João Donato deixa o Brasil e o mundo tristes. Ele era um gênio e um músico profundamente identificado com o país. Meus sentimentos a Ivone Belém e família. As melodias de João estarão para sempre na alma do povo brasileiro. pic.twitter.com/eCdvutIfDP — Dilma Rousseff (@dilmabr) July 17, 2023

Marcelo D2 lamentou a morte do músico. Afirmou que ele era "um dos seres humanos mais incríveis" que conheceu.

João Donato foi um dos seres humanos mais incríveis que conheci nessa passagem, um Brasileiro sensacional… me chamava de Marcelinho e isso enchia meu coração. Vou sentir muito sua falta meu amigo, descanse em paz — Marcelo D2 (@Marcelodedois) July 17, 2023

O deputado federal Guilherme Boulos usou o trecho de uma música de Gilberto Gil para o homenagear. "'Eu vim, vim parar na beira do cais. Onde a estrada chegou ao fim'. João Donato se foi hoje aos 88 anos. Obrigado por tudo, grande maestro!", escreveu no Twitter.

"Eu vim, vim parar na beira do cais

Onde a estrada chegou ao fim". João Donato se foi hoje aos 88 anos. Obrigado por tudo, grande maestro! pic.twitter.com/AMDv63mFwu — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 17, 2023

O cantor e compositor Marcos Valle também homenageou o artista: "Vá em paz meu amigo, meu parceiro, meu ídolo. Salve João Donato."

Vá em paz meu amigo, meu parceiro, meu ídolo.

Salve João Donato ?? pic.twitter.com/l7FznxYaDT — Marcos Valle (@MarcosKValle) July 17, 2023

A deputada federal Erika Kokay falou sobre a herança musical deixada por Donato. "Fazia da música uma grande festa e deixa uma obra a ser celebrada para todo o sempre. Evoé, Donato!"

João Donato era um músico único e um artista fundamental para a história da música brasileira. Passeou pelos mais diferentes ritmos e, com o seu piano inconfundível, deixou sua marca em todos eles. Fazia da música uma grande festa e deixa uma obra a ser celebrada para todo o… — Erika Kokay (@erikakokay) July 17, 2023

