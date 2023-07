Relembre os maiores sucessos da carreira de João Donato

YR Yasmin Rajab

O músico João Donato, que morreu na madrugada desta segunda-feira (17/7), colecionava sucessos. O pianista, compositor e arranjador foi parceiro de diversos ícones da música brasileira, como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto, Tim Maia, Cazuza e Marcelo D2.

Donato é dono de diversas obras que se tornaram marcos da Música Popular Brasileira (MPB), entre elas: A rã, Nasci para bailar, Até quem sabe?, Simples carinho e Amazonas. Outro destaque do músico é Aquarela do Brasil.

Em 2021, o artista lançou o álbum Síntese do lance, fruto da parceria com Jards Macalé. O acreano e o carioca decidiram misturar samba, bossa nova e jazz no novo disco, que conta com 10 faixas. Já o primeiro disco de Donato, produzido por Tom Jobim, foi lançado em 1956.



João Donato morreu aos 88 anos, no Rio de Janeiro. A morte foi em decorrência de vários problemas de saúde. Há pouco tempo, ele teve infecção nos pulmões. Donato era pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor.

Relembre os maiores sucessos do músico:

