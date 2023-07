Sérgio Moro atualiza perfil no Linkedin para senador após 5 meses no cargo

CB Correio Braziliense

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) atualizou o perfil profissional no LinkedIn com o cargo que ocupa há cinco meses, desde o início de fevereiro deste ano. A publicação foi feita em inglês nesta segunda-feira, (17/7). Moro se disse orgulhoso por representar a população do Paraná e afirmou que "a luta por justiça continua".

Na mensagem, traduzida do inglês, o senador diz: "Estou feliz em compartilhar que comecei, em fevereiro de 2023, um mandato como senador federal no Senado Federal da República do Brasil. Orgulhosamente representando o povo do Estado do Paraná. A luta por justiça continua".

Na biografia da rede social, Sergio Moro se apresenta como professor e consultor. Assim como a publicação sobre a atualização do cargo, a apresentação do ex-juiz também é em inglês. No texto, ele destaca as atuações como diretor na empresa de consultoria americana Alvarez & Marsal, em São Paulo; ministro da Justiça e Segurança Pública, de 2019 a 2020; e juiz da Operação Lava Jato.

