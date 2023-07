Lula chama Boric de "sequioso" e "apressado" por críticas sobre guerra

VC Victor Correia

Lula: "Não tenho que concordar com o Boric. É uma visão dele. Acho que a reunião foi extraordinária" - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a posição do presidente do Chile, Gabriel Boric, que pediu falas mais duras dos países latino-americanos contra a Rússia. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (19/7), Lula disse que Boric é jovem e "sequioso, apressado", e não tem experiência em cúpulas internacionais.

"Não tenho que concordar com o Boric. É uma visão dele. Acho que a reunião foi extraordinária. Possivelmente, a falta de costume em participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mas sequioso, apressado", respondeu Lula ao ser questionado por jornalistas em Bruxelas, Bélgica, sobre o comentário do homólogo chileno. "Sequioso" significa sedento.

Ontem (18), Boric declarou que os países da América Latina devem "dizer claramente" que a invasão da Ucrânia pela Rússia é "uma guerra de agressão imperialista, inaceitável" e que viola o direito internacional. Ele criticou o documento que resultou da reunião entre a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e a União Europeia. O trecho que trata da guerra não traz críticas fortes à Rússia, e foi motivo de discussão entre os chefes de Estado.

"O importante é o respeito ao direito internacional, que foi claramente violado aqui por uma parte invasora, que é a Rússia", afirmou Boric.

Visões diferentes

Lula, por sua vez, afirmou que "já teve a pressa de Boric" em seu primeiro mandato, mas que o encontro discutiu a visão de 60 países, e que nem todo mundo tem a mesma visão.

"Deve ter sido a primeira reunião do Boric entre União Europeia e América Latina. Ele tem um pouco mais de ansiedade com os outros", pontuou.

