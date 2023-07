PF faz perícia em celulares e computadores de casal que hostilizou Moraes

RS Renato Souza

Casal Roberto Mantovani e Andréa Munarão é acusado de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes e de agressão contra o filho dele, no Aeroporto de Roma - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Federal começou a realizar nesta quarta-feira (19/7) a perícia em dois celulares e dois computadores pertencentes ao casal acusado de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes e de agressão contra o filho do magistrado, no Aeroporto de Roma. Os equipamentos foram apreendidos na terça-feira (18), por determinação da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.



O empresário Roberto Mantovani Filho, a esposa dele, Andreia Munarão, e o genro do casal, Alex Zanatta, são investigados em um inquérito aberto para apurar o caso. A expectativa, de acordo com fontes na corporação, é de que a perícia seja concluída nas próximas horas, pois se trata de um material simples e com pequena quantidade de dados para serem analisados.

A operação da PF foi lançada para investigar supostos crimes de injúria, perseguição e desacato contra Moraes. A situação ocorreu no dia 14 deste mês. A defesa do casal afirmou que Roberto negou ter agredido o filho do ministro, em depoimento aos investigadores. No entanto, o acusado teria admitido que agiu para afastar o filho de Moraes, em meio a uma confusão.

Roberto afirma que pode ter encostado o braço no rosto do filho de Alexandre de Moraes para proteger a esposa. O ministro afirmou, também em depoimento, que os óculos do filho chegaram a cair em razão das agressões.

