PRF apreende medicamentos controlados sem nota fiscal na BR 060

CB Correio Braziliense

Nas caixas foram encontradas medicações diversas, como para dor, estimulantes sexuais, anticonvulsivantes, relaxante muscular, sedativos, entre outras - (crédito: Divulgação/PRF)

Uma grande quantidade de medicamentos controlados foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os remédios foram encontrados em um ônibus interestadual com destino à Bahia, no KM 13 da BR 060. O fato ocorreu na última segunda-feira (17/7), mas só foi divulgado pelo órgão na manhã desta quarta-feira (19/7). Veja vídeo:



Durante a inspeção veicular, os policiais encontraram diversas caixas de medicamentos. Ao todo, foram contabilizados cerca de 23.430 comprimidos de remédios controlados de diversos tipos, como medicações para dor, estimulantes sexuais, anticonvulsivantes, relaxante muscular, sedativos, hipnóticos (tarja preta) e 2.160 ml de remédio controlado para depressão. A carga foi despachada como encomenda, mas sem nenhuma nota fiscal e informação de conteúdo.

Após a apreensão, os medicamentos foram encaminhados para a receita estadual do DF.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.