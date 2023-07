Janja encontra primeira-dama de Cabo Verde: "Reaproximando da África"

MS Mayara Souto

Janja e primeira-dama de Cabo Verde discutem possíveis parcerias entre os países - (crédito: Reprodu??o Redes Sociais)

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou nas redes sociais uma foto com Debora Carvalho, esposa do presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Segundo a brasileira, a conversa rendeu ideias de parcerias entre o Brasil e a África. O encontro ocorreu nesta quarta-feira (19/7) quando ela e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltavam de reunião em Bruxelas, na Bélgica, em uma "rápida parada técnica" no país africano. No dia anterior, Janja esteve presente em encontro de cônjuges de chefes de Estado.

Em publicação, ela destacou que ambas têm "muitos pensamentos em comum e muitos projetos para desenvolvermos em parceria" e reforçou: "É o Brasil se reaproximando da África". Debora é conhecida por defender pautas relacionadas às mulheres, proteção dos animais e mudanças climáticas.

Janja acompanhou o presidente Lula durante a III Reunião de Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, na União Europeia, que ocorreu na segunda (17/7) e terça-feira (18/7). No evento, ela reuniu-se com outras primeiras-damas na Aliança de Cônjuges de Chefes de Estado e Representantes da América Latina e Caribe, a ALMA.

Hoje, em Bruxelas, participei do encontro da Aliança de Cônjuges de Chefes de Estado e Representantes da América Latina e Caribe, a ALMA. Esse foi meu primeiro encontro com as demais representantes e nele apresentei um breve panorama dos últimos anos do Brasil, e de como junto… pic.twitter.com/nw581dwXgM — Janja Lula Silva (@JanjaLula) July 18, 2023

"Esse foi meu primeiro encontro com as demais representantes e nele apresentei um breve panorama dos últimos anos do Brasil, e de como junto com o presidente Lula tenho trabalhado pela reconstrução do nosso país", disse.

A primeira-dama ainda destacou a importância do papel que ela e as colegas exercem para serem "amplificadoras e promotoras da paz e de políticas de apoio à participação política de mulheres e combate à misoginia".

