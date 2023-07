Com Lula, FAB homenageia os 150 anos de Santos Dumont, pai da aviação

VC Victor Correia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de cerimônia realizada pela FAB em homenagem aos 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, inventor do avião 20/7 - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quinta-feira (20/7) de uma cerimônia realizada pela Força Aérea Brasileira (FAB) em homenagem aos 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, inventor do avião.

Lula assistiu a uma apresentação representando a trajetória de Dumont, incluindo uma réplica do avião brasileiro 14 Bis. O presidente entregou ainda a Medalha Mérito Santos Dumont a oito integrantes de seu governo, incluindo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB). Ele não discursou.











O evento foi realizado na Base Aérea de Brasília. Além de Alckmin, receberam a medalha: Jorge Messias (Advogado-Geral da União); Vinícius Marques (ministro da Controladoria-Geral da União); e os ministros de governo Rui Costa (Casa Civil); Márcio França (Portos e Aeroportos); Nísia Trindade (Saúde); Simone Tebet (Planejamento e Orçamento); Camilo Santana (Educação); e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência).

Segundo a Força Aérea, a medalha é entregue a "civis e militares com qualidades, valores ou destacados serviços prestados à Aeronáutica". A homenagem também contou com a exibição de aeronaves brasileiras, e demonstração pela esquadrilha da fumaça.

Quem foi Santos Dumont?

Alberto Santos Dumont nasceu no interior de Minas Gerais em 20 de julho de 1873, em uma cidade que, depois, foi rebatizada com o seu nome. Ele era um inventor com projeção internacional, criando balões, dirigíveis, o ultraleve, o relógio de pulso e o chuveiro de água quente. Além, claro, do avião.

Em 1901, ele sobrevoou Paris pilotando um balão. Em 1906, criou o 14-Bis, representando o primeiro voo de um objeto mais pesado do que o ar.

