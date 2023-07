Investigado por agressão a Alexandre de Moraes é expulso do PSD

VC Victor Correia

Andréia Munarão e Mantovani Filho são suspeitos, com o genro deles, de terem destratado o ministro do Supremo no aeroporto de Roma - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O PSD decidiu expulsar o empresário Roberto Mantovani, investigado por possível agressão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e seu filho em um aeroporto da Itália. A decisão foi tomada pelo presidente da legenda, Gilberto Kassab, após consulta a líderes do partido.

Mantovani e a mulher, Andrea Mantovani, são investigados pela Polícia Federal. Eles são acusados de agredir verbalmente o ministro, e fisicamente o filho de Moraes no aeroporto de Roma. Vídeos do incidente mostram Mantovani dando um tapa no filho do ministro. O casal nega a agressão e o empresário disse ter afastado o braço do filho de Moraes para proteger a esposa. O genro dos dois, Alex Zanatta, também está envolvido.

Mantovani era filiado ao PSD desde 2016. Após a divulgação do ocorrido em Roma, a legenda divulgou uma nota afirmando que avaliaria as medidas cabíveis. A expulsão foi oficializada na terça (18/7) e registrada na sexta-feira (21) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Sobre a decisão do PSD, a defesa do empresário afirmou que ele tem "passado ilibado" e que é julgado por uma ocorrência que ainda não apurada "nas instâncias próprias".