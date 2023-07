'Fora Lula': grupo de bolsonaristas protesta contra presidente em BH

Ed Estado de Minas

Pequeno grupo de bolsonaristas se reúne em BH para pedir 'Fora Lula'

Um pequeno grupo de opositores ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na Praça da Liberdade, na manhã deste domingo (23/7), para organizar o movimento "Fora Lula". Com quase sete meses de mandato do novo governo, os manifestantes expressam seu anti-petismo e querem o impeachment do chefe do poder Executivo.



Com o clássico uniforme amarelo da Seleção Brasileira e bandeiras do país, os populares se reuniram em frente ao coreto da praça, na região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo os organizadores, a intenção era distribuir adesivos "Fora Lula" e conversar com simpatizantes do movimento e pessoas do grupo.

A reunião foi organizada pelo movimento "Direita BH", liderado pelo comerciante Cristiano Reis. "A primeira coisa que vocês (manifestantes) tem que entender, é que a pauta ‘Fora Lula’ não vai trazer problema pra ninguém. É uma pauta democrática dentro do entendimento da justiça brasileira. É um direito nosso dizer: ‘O Lula não nos representa’", disse.



Para Cristiano, o momento dos movimentos de rua retrocedeu para dez anos atrás, quando manifestantes protestavam contra a então presidente Dilma Rousseff (PT). "Lembro que em 2013, quando começamos esse trabalho, era meia dúzia de gato pingado. De repente estourou aquelas grandes manifestações, principalmente com a Lava Jato", continuou o comerciante.



Entre outros motivos que levam o grupo às ruas, o organizador ainda destacou que Lula tem trabalhado para fortalecer as ditaduras na América Latina. A aproximação do presidente com regimes não democráticos gerou críticas nos últimos meses e deputados do núcleo Bolsonarista na Câmara protocolaram um pedido de Impeachment.