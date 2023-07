Lula relata agressor de Moraes ao chanceler da Alemanha

VC Victor Correia

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Chanceler da República Federal da Alemanha, Olaf Scholz, em Bruxelas, Bélgica 18/7 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, neste domingo (23/7), que entregou o nome do empresário Roberto Mantovani Filho ao chanceler alemão após o episódio de agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Lula o classificou como "canalha" e destacou que ele foi expulso do PSD após decisão do presidente da legenda, Gilberto Kassab.

O chefe do Executivo discursou hoje em cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, em São Bernado do Campo, entidade na qual começou sua carreira política. Lula afirmou ainda que "derrotamos o Bolsonaro, mas ainda não derrotamos os bolsonaristas", a quem chamou de "malucos", e que é preciso fazer com que o país "volte a ser civilizado".

Durante o discurso que fez no sindicato, o presidente defendeu que é preciso pacificar o país, e repudiou os casos recentes de agressões. Segundo ele, mesmo que uma pessoa não goste de você, "ela não é obrigada a te xingar, a te ofender, como aconteceu esses dias com o Alexandre de Moraes. Um canalha não só ofendeu ele, como bateu no filho dele".

Lula continuou. "Esse cara era empresário de uma empresa alemã. Eu entreguei o nome dele para o chanceler alemão. E esse cara foi expulso do partido ontem (22) pelo Kassab. Ele tinha sido candidato", declarou o presidente. Lula esteve com o chanceler alemão, Olaf Scholz, na última terça-feira (18), dois dias após a agressão e no mesmo dia em que a Polícia Federal realizou operação de busca e apreensão em endereços do empresário.







Empresa alemã diz não ser mais representada por Mantovani

Mantovani diz nas redes representar a filial brasileira da empresa alemã de bombas e acessórios para indústrias Netzsch Pumps & Systems, a Netzsch do Brasil. A companhia, porém, veio a público após o episódio declarar que não é representada pelo empresário desde 2022, quando a Netzch adquiriu a empresa de Mantovani, Helifab.

Roberto Mantovani Filho é um dos envolvidos no episódio de agressão a Moraes, assim como sua esposa, Andréia Matovani, e o genro, Alex Zanatta. Vídeos do ocorrido mostram uma discussão entre os dois e troca de ofensas, além de um tapa dado pelo empresário no filho do ministro. Mantovani nega a agressão, e disse, por meio de sua defesa, que pode ter dado um tapa ou empurrão no filho de Moraes para afastá-lo de sua esposa. Segundo relatos da PF, vídeos corroboram que Moraes foi provocado pelo grupo.

Bolsonaristas "malucos"

Lula citou ainda, em seu discurso, que as agressões, de maneira geral, partem de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos ainda os bolsonaristas. Os malucos estão nas ruas ofendendo, xingando pessoas, e nós vamos dizer para eles que queremos fazer com que o país volte a ser civilizado", disse o presidente.



"Você não tem que escolher ou gostar do seu vizinho, mas aprender a conviver com ele decentemente. Respeitando ele, e ele respeitando você.Isso é democracia", acrescentou.

Após a posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula assistiu a um show da cantora Maria Rita, no mesmo local, antes de voltar a Brasília.