Lula passa por procedimento em hospital após se queixar de dores

Ed Estado de Minas

Presidente Lula em cerimônia de assinatura de novo decreto de armas - (crédito: Reprodução/TV Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para fazer um rápido tratamento e aliviar as dores que sentia no quadril. O petista compareceu à unidade na manhã deste domingo (23/7), mas já foi liberado para seguir com seus compromissos.



Aos 77 anos, Lula reclama de algumas dores e faz sessões de fisioterapia. Em maio, durante discurso, o presidente afirmou que estava com um problema no fêmur, o que o impedia de jogar futebol, mas ele já fazia tratamento e recebia acompanhamento especializado.

Hoje, Lula foi atendido por seu médico, Roberto Kalil Filho, e, segundo a TV Globo, fez uma pequena "infiltração" para aliviar o incômodo.



Nesta tarde, o presidente vai participar do evento de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo.



A previsão é de que Lula volte para Brasília ainda neste domingo, por volta das 18h, e deve desembarcar na capital federal por volta das 19h30.