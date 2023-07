Ex-governador Anthony Garotinho recebe alta nesta segunda (24/7)

AM Ândrea Malcher

O ex-governador do Rio, Anthony Garotinho - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (União) recebeu alta na manhã desta segunda-feira (24/7). Ele foi internado na última quinta (20) com pneumonia e liberado ontem, após exames.

Na redes sociais, Garotinho afirmou que o seu estado de saúde mostrou melhoras. "Os médicos concluíram que devo seguir o tratamento da pneumonia em casa, porém com acompanhamento de uma equipe de suporte que vai administrar a medicação venosa."

“Mais uma vez agradeço a Deus, o incrível carinho dos funcionários da UNIMED CAMPOS, dos médicos,as mensagens de oração e apoio de tantos amigos, além do apoio de toda família, especialmente do meu amor Rosinha”, diz a publicação.







Em um vídeo publicado nas redes sociais na semana passada, Garotinho disse que estava com febre e que tinha recebido orientações médicas para ficar em repouso. Ele afirmou que estava tomando antibióticos e anti-inflamatórios. "Espero estar bom logo para a gente poder estar com as pessoas que tínhamos assumido compromisso", falou na ocasião.