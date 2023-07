Ex-governador do Rio, Anthony Garotinho é internado com pneumonia

CB Correio Braziliense

O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (União), foi internado com um quadro de pneumonia, nesta sexta-feira (21/7), em Campos dos Goytacazes (RJ). Segundo a esposa, Rosinha Garotinho, ele estava se tratando em casa, mas o quadro piorou e ele foi levado ao Hospital Unimed da cidade.



“O Garotinho está bem. Ele teve uma pneumonia em casa, mas o tratamento não deu resultado. Então, ele teve que vir para o hospital, porque a pneumonia evoluiu. Ele está tomando medicamento venoso e deverá ficar no hospital até domingo, quando ele fará outra tomografia. Dentro do quadro, ele está bem", afirmou ela ao portal G1. A previsão é de que ele siga com o tratamento em casa após receber alta, sendo acompanhado por um médico.

Em um vídeo publicado nas redes sociais no início da semana, Garotinho disse que estava com febre e que tinha recebido orientações médicas para ficar em repouso. Ele afirmou que estava tomando antibióticos e anti-inflamatórios. "Espero estar bom logo para a gente poder estar com as pessoas que tínhamos assumido compromisso", falou na ocasião.