Bolsonarista Júlia Zanatta diz que "todo poder emana do cano de uma arma"

AM Ândrea Malcher

Zanatta é favorável à política bélica do governo do ex-presidente Bolsonaro e posta com frequência sobre o tema em suas redes sociais - (crédito: Zeca Ribeiro)

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) repercutiu o decreto assinado na última sexta-feira (21/7) que busca controlar o comércio de armas e munição no país. Em evento de inauguração de um clube de tiro em Florianópolis (SC), no sábado (22), a parlamentar afirmou que “todo poder emana do cano de uma arma”.



“A gente vai continuar mais unidos e firmes do que nunca na defesa da nossa liberdade. Porque eles sabem que todo poder emana do cano de uma arma”, disse ela.

Minha fala na inauguração da @TopGunFloripa



O decreto genocida do Lula, que quer desarmar o cidadão de bem, não vai nos calar. É um orgulho prestigiar a inauguração de mais um empreendimento com tantas pessoas que lutam pelo direito de defender sua família, a propriedade e a… pic.twitter.com/tsxT0Vn6R7 — Júlia Zanatta (@apropriajulia) July 23, 2023

A parlamentar criticou as medidas anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alegando que há uma “guerra assimétrica” entre aqueles que defendem o acesso de civis às armas e o governo, e foi além, avaliando a medida como “genocida”. "Quem imaginaria que nós teríamos tanto brasileiro armado capaz de defender sua propriedade, a sua família e, mais do que isso, disposto a lutar?"

Zanatta é favorável à política bélica do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e posta com frequência sobre o tema em suas redes sociais. “Obrigada a todos que não negociam a LIBERDADE e continuam apoiando os clubes de tiro, mesmo com um DESGOVERNADO tentando de tudo para amedrontar as pessoas”, escreveu ela em junho em publicação no Instagram.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Zanatta (@juliazanattasc)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Zanatta (@juliazanattasc)