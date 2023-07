Decreto de armas acaba com "armamentismo irresponsável", diz Dino

VC Victor Correia

Flávio Dino anuncia decreto de armas para restringir uso de armamento - (crédito: Reprodução)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, declarou nesta sexta-feira (21/7) que o novo decreto para regulamentação da compra e venda de armas "põe fim ao armamentismo irresponsável que o extremismo político alimentou". Ele assinou, hoje, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, a medida que endurece as regras.

"Esse decreto põe fim ao armamentismo irresponsável que o extremismo político alimentou. Armas nas mãos certas, e não nas mãos das armas que perpetram feminicídio. O senhor está salvando a vida de milhares de mulheres brasileiras, de crianças, de adolescentes", afirmou Dino, ao lado do presidente.

"Estamos fazendo um decreto ponderado. Nós ouvimos todo mundo. Reduz o número de armas. Limita a expansão irresponsável de clubes de tiro e fortalece a fiscalização", disse ainda Dino. Ele defendeu que a liberação de armas feita pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) facilitou o envio de armas ao crime organizado.

Durante o evento, que contou com a presença de integrantes do governo, governadores e autoridades das forças de segurança, o governo apresentou ainda outras medidas voltadas à segurança pública, especialmente repasse de recursos aos estados.