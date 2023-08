Marco Feliciano faz oração pelo presidente da CPMI pelo aniversário dele

Thays Martins

Walter Delgatti Netto depõe à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro nesta quinta-feira (17/8) - (crédito: Ed Alves/CB)

O pastor Marco Feliciano (PL-SP) aproveitou a sessão da CPMI do 8 de janeiro desta quinta-feira (17/8) para fazer uma oração pelo aniversário do presidente do colegiado, senador Arthur Maia (União-BA). O parlamentar comemora 59 anos hoje.

Logo no inicio da sessão, Marco Feliciano chamou os outros parlamentares para fazer uma oração pelo senador. "Senhor agradecemos pela vida do presidente Arthur, que tem sido para nós aqui um timoneiro que nos guia, um capitão no meio de um mar bravo. Que o senhor dê a ele paz, saúde, tranquilidade", disse.

A oração continuou pedindo benções a Arthur Maia. "Que o senhor dê a ele paz, saúde e tranquilidade, levante uma muralha de fogo ao redor dele", diz trecho. Após ele terminar, odeputado Chico Alencar (PSOL-RJ)emendou: "Bençãos, axé, shalom, parabéns para todos os credos e pelos que não creem em nada também."

Os parlamentares também cantaram parabéns para Maia no início da sessão após o deputado Duarte (PSB) pedir uma questão de ordem para parabenizar o senador.

Nesta quinta, a CPMI ouve o hacker Walter Delgatti Neto, alvo de investigação sobre inserção de alvarás de soltura e um mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ele está preso desde 2 de agosto.

Delgatti afirma ter se encontrado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mediado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP), e ter sido questionado sobre a possibilidade de invadir as urnas eletrônicas.