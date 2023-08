Relatora sobre depoimento de hacker: "Absolutamente bombástico"

Aline Brito Ândrea Malcher

Relatora Eliziane Gama sobre depoimento de hacker: "Dia marcante para CPMI" - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, classificou o depoimento de Walter Delgatti Neto como “absolutamente bombástico”. O hacker falou à comissão nesta quinta-feira (17/8) e revelou um suposto esquema elaborado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para fraudar o código fonte das urnas eletrônicas.

O hacker também citou, durante a oitiva, o grampeamento do celular do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“Não há dúvida nenhuma que esse é um depoimento absolutamente bombástico, pela gravidade das informações que nos foram passadas pelo depoente. Ele afirma de forma categórica que o ex-presidente Bolsonaro teria, na verdade, buscado junto a ele a responsabilidade em torno de um grampo de um ministro do Supremo Tribunal Federal e que teria assegurado a ele, inclusive, indulto”, contextualizou a relatora.

Ainda segundo a parlamentar, as informações fornecidas por Walter são “gravíssimas” e, se confirmadas, configuram tentativa de golpe de Estado.

“São informações graves que, de forma muito clara, seriam uma tentativa de construção de elementos para justificar e apresentar uma tentativa de fraude eleitoral e, automaticamente, uma possível aplicação de golpe no Brasil”, avaliou.

“Hoje é um dia marcante do ponto de vista dos trabalhos da CPMI e que, não há dúvida nenhuma, traz desdobramentos com apresentação de novos requerimentos, tanto de aprovação de novas convocações, como também de quebra de sigilo”, garantiu Eliziane.



Uma das mais importantes informações é de que o ex-presidente da República teria contratado o hacker para assumir a autoria de um grampo telefônico contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. — Eliziane Gama (@elizianegama) August 17, 2023