Aline Brito Ândrea Malcher

Com dados de quebras de sigilo, Eliziane Gama acredita que será possível solicitar o indiciamento do ex-presidente - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, avaliou que, com o depoimento de Walter Delgatti Neto, existem “fortes condições” de indiciar Jair Bolsonaro (PL). As informações fornecidas pelo hacker serão investigadas pela comissão e, se confirmadas, o ex-presidente será indiciado “sem dúvida alguma”.

“Hoje, os elementos apresentados nesta comissão nos dão fortes condições de, ao final, termos um indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Nós precisamos compatibilizar com as quebras (de sigilo) que nós estamos defendendo que ocorram, entre elas a quebra de sigilo de relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e também essas quebras telemáticas”, disse Eliziane.

“Sendo confirmadas as informações de hoje, não há dúvida nenhuma que partiremos para esses indiciamentos. Mas precisamos aguardar esses dados que chegarão na CPMI”, completou.

Eliziane revelou ainda que encaminhará ao presidente da Câmara, Arthur Maia (União-BA), novas solicitações de quebras de sigilo, para viabilizar a confirmação do depoimento do hacker. “Estaremos conversando com o presidente Maia na semana que vem, acredito que terça-feira é o dia mais adequado, uma sessão ordinária deliberativa para que nós possamos aprovar esse requerimento de quebra telemática das pessoas citadas”, garantiu.