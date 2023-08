Advogado de Bolsonaro diz que hacker "mente, mente e mente"

Ândrea Malcher

Wajngarten: "É muita gente tentando buscar holofotes e fogo. Haja bombeiros para reconstruir a verdade" - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), rebateu, nesta quinta-feira (17/8), o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos golpistas de 8 de janeiro.

O advogado escreveu no Twitter que “em nenhum momento sequer cogitaram a entrada de técnicos de informática, muito menos alpinistas tecnológicos na campanha”.

“É muita gente tentando buscar holofotes e fogo. Haja bombeiros para reconstruir a verdade”, disse.

Em nenhum momento sequer cogitaram a entrada de técnicos de informática muito menos alpinistas tecnológicos na campanha do Pr @jairbolsonaro

É muita gente tentando buscar holofotes e fogo.

Haja bombeiros para reconstruir a verdade. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023

A defesa de Bolsonaro alega desconhecer qualquer reunião individual com o hacker e nega, ainda, que tenha existido qualquer grampo contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme Delgatti detalhou durante a oitiva.

“NUNCA, JAMAIS, houve grampo, nem qualquer atividade ilegal, nem não republicana, contra qualquer ente político do Brasil por parte do entorno primário do presidente. Mente e mente e mente”, escreveu o advogado.

Eu desconheço quem tenha feito reunião individual com o Pr @jairbolsonaro cuja duração tenha sido de 1 HORA E MEIA.

DU VI DO.

Mente e mente e mente. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023

NUNCA, JAMAIS, houve grampo, nem qualquer atividade ilegal, nem não republicana, contra qualquer ente político do Brasil por parte do entorno primário do Presidente.

Mente e mente e mente. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023

Wajngarten ironizou o hacker, alegando que, “para o depoente de hoje, o presidente seria um Spielberg de temas eleitorais”.

Eu convivo com o Pr @jairbolsonaro desde 2016.

JAMAIS ele sugeriu qualquer briefing publicitário para produção de qualquer roteiro de filme ou propaganda.

Para o depoente de hoje, o Presidente seria um Spielberg de temas eleitorais.

Mente e mente e mente. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023

Um PRESIDENTE que SEMPRE jogou dentro das 4 linhas pediria para fraudar as eleições?

Mente e mente e mente. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023

Não se pode adjetivar o depoente, notoriamente condenado, CONTUDO inúmeros adjetivos são repetidamente endereçados ao Presidente @jairbolsonaro

São 2 pesos e 2 medidas.

Mente e mente e mente. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023

Delgatti disse hoje à CPMI que, mediado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP), se reuniu com o ex-presidente Bolsonaro, que pediu ao hacker que criasse um código-fonte que pudesse colocar em dúvida o sistema eleitoral. Para tanto, como afirmou em seu depoimento, teria sido enviado cinco vezes ao Ministério da Defesa para aprender sobre o funcionamento das urnas eletrônicas.