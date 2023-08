Padilha sobre CPMI: "Tem gente almoçando mais cedo hoje"

Ingrid Soares

Ministro Padilha comentou sobre depoimento nas redes sociais: "Quem não tá assistindo tem que assistir" - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou nesta quinta-feira (17/8) sobre o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro. Hoje, o hacker revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ter conseguido grampear o celular do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com Walter, o ex-chefe do Executivo ainda teria sugerido que ele assumisse a autoria do grampo. Em tom de brincadeira, Padilha afirmou que "tem gente almoçando mais cedo hoje".

"Ô gente, vocês estão assistindo aí o depoimento do hacker que foi contratado pela deputada bolsonarista pra tentar fraudar e atrapalhar todo o processo da eleição, fazer um golpe no país? Quem não tá assistindo, tem que assistir, tem gente almoçando mais cedo hoje", disse entre risos, por meio de vídeo postado nas redes sociais.

Walter Delgatti ficou conhecido como o "Hacker da Lava-Jato", por ter vazado, em 2019, mensagens atribuídas ao então ministro da Justiça, ex-juiz Sergio Moro, enviadas a integrantes da força-tarefa da Lava-Jato e outras autoridades, em operação que foi chamada de "Vaza-Jato".

Segundo o depoimento de Delgatti, Bolsonaro liderou toda a tentativa de golpe no Brasil e ainda propôs que ele assumisse um grampo que já teria sido feito por "agentes do exterior" no telefone do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com ele, o ex-presidente garantiu, inclusive, que, se Delgatti você preso, mandaria prender o juiz.

Bolsonaro também prometeu, segundo contou Delgatti, dar um indulto ao hacker, caso ele fosse pego tentando fraudar as urnas eletrônicas. Todas as promessas teriam sido feitas ao longo de cinco reuniões e em ligações telefônicas. A intermediação entre Bolsonaro e hacker ficava por conta da deputada Carla Zambelli (PL-SP), afirmou.

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da comissão, avaliou que, com o depoimento, existem “fortes condições” de indiciar Bolsonaro. Já a defesa do ex-presidente vai apresentar uma queixa-crime contra o hacker Walter Delgatti por calúnia.