Bolsonaro recebe título de cidadão honorário de Goiânia nesta sexta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será homenageado na Assembleia Legislativa de Goiânia na noite desta sexta-feira (18/8). O idealizador da cerimônia foi o deputado estadual Fred Rodrigues (DC-GO).

Na agenda da assembleia, a cerimônia está prevista para ocorrer as 19h30, no Plenário Iris Rezende.

De acordo com a assembleia, Bolsonaro seguirá depois da celebração para um encontro com apoiadores.

Na manhã desta sexta-feira, o ex-presidente deixou o condomínio Solar Brasília, onde mora, por volta das 7h.

Fachada condomínio Solar Brasília, onde mora Bolsonaro (foto: Ed Alves/CB/D.APress)

Investigação

Nesta quinta-feira (17/8), a defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid disse que ele irá falar a Polícia Federal que partiu do ex-presidente a ordem para vender as joias. Ainda ontem, o hacker Walter Delgatti Neto disse à CPMI do 8 de janeiro que Bolsonaro pediu para que ele assumisse a autoria de um grampo que teria sido realizado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O hacker foi chamado para depor novamente à PF na manhã desta sexta.