Vídeo: Bolsonaro sobre quebra de sigilo: "Incomoda, mas sem problemas"

Aline Brito Mayara Souto

Viagem a Goiânia: no meio do caminho, Bolsonaro parou em uma padaria de Abadiânia para tomar café - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com o Correio na manhã desta sexta-feira (18/8) e comentou sobre a quebra de sigilo autorizada na noite de ontem, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O ex-chefe do Executivo falou que a situação o incomoda, mas que não vê problema em ter os dados de suas contas bancárias acessados.

Ligação do Lira

“Sem problema nenhum. Lógico que tudo incomoda, mas não tem problema nenhum“, assegurou Bolsonaro. De acordo com ele, o caso das joias sauditas é o “único problema que está tendo no governo”, e isso só está acontecendo por uma má interpretação da legislação.

“Todo mundo com boa-fé, quando vê a legislação, diz que não tem problema”, declarou. “Recebi uma ligação ali agora do (Arthur) Lira (presidente da Câmara dos Deputados) falando sobre esse caso, todos os ex-presidentes passaram por isso. A legislação é confusa, de 1991 se eu não me engano. Teve uma portaria do final de 2018 do governo Temer e ali está escrito que o que é personalíssimo... que quem diz que presente é personalíssimo ou não é um órgão da Presidência e tem que começar por aí.”









Confissão de Mauro Cid

Bolsonaro também comentou sobre a provável confissão de Mauro Cid, que deve apontar o ex-presidente como mandante dos crimes. A informação foi confirmada por Cezar Bitencourt, advogado de Cid, em entrevista à revista Veja e ao jornal lO Globo, na noite de quinta-feira (17).

“Eu li a matéria [da Veja], não achei nada que houvesse contra mim ali”, disse Bolsonaro. “O tempo vai esclarecer tudo isso aí”, afirmou.