Tebet defende apreensão de passaporte de Bolsonaro: "cerco se fechou"

Rafaela Gonçalves

À mesa, ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet em pronunciamento. - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comemorou nesta sexta-feira (18/8), as confissões feitas pelo hacker Walter Delgatti Neto na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas, que acusou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de tentar invadir o sistema das urnas eletrônicas.

“Não se enganem, que busquem o mais rápido possível apreender o passaporte, porque quem fugiu para não passar a faixa para um presidente que foi legitimamente eleito pelo povo, com certeza vai querer abandonar o Brasil para poder salvar a própria pele”, disse durante a posse do novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann.

A ministra afirmou que “o cerco se fechou” contra Bolsonaro. “Graças ao trabalho feito pela operação da Polícia Federal e dos depoimentos dados na CPI dos atos golpistas nesta semana, nós podemos dizer que o cerco se fechou contra o ex-presidente da República. Ali está claro, está apontado como autor, como mandante da tentativa de fraude às urnas eletrônicas e tentativa de fraude contra a decisão sempre legítima do presidente brasileiro escolher o seu sucessor.”

Tebet citou uma frase de Ulysses Guimarães e disse que “traidor da Constituição é também traidor da pátria”. “Sei que o tempo é presente e os senhores sempre dizem é hora de mirar o futuro, mas não há como diante dessa semana tão decisiva da política brasileira não fazer uma referência especial ao que aconteceu neste momento”, disse.