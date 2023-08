Advogado nega que Cid vai "dedurar" Bolsonaro; mas revista revela áudios

Camilla Germano Helena Dornelas

O advogado disse que Cid diria para a polícia que vendeu as joias da Presidência a mando de Bolsonaro - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O advogado Cezar Bittencourt — que representa a defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid — disse que seu cliente não cai "dedurar" o ex-presidente, como havia sido divulgado em entrevista à revista Veja. Após o advogado negar a notícia, a revista divulgou a íntegra dos áudios do defensor.

Durante entrevista a Globo News, na tarde desta sexta-feira (18/8), Bittencourt disse que houve um equívoco. "Houve má-fé, em primeiro lugar, que o Cid vai dedurar o Bolsonaro," afirmou o advogado em chamada no Estúdio i.

Nesta quinta-feira (17/8), o advogado disse que Cid diria para a polícia que vendeu as joias da Presidência nos Estados Unidos a mando de Jair Bolsonaro, e que seu cliente entregou o dinheiro da venda para o ex-presidente. A informação foi divulgada pela revista Veja e confirmada pela TV Globo.

O ex-ajudante de ordens está preso desde 3 de maio, após uma operação da Polícia Federal, que investiga a inserção de dados falsos de vacinação contra a covid no sistema do Ministério da Saúde.

Após a negativa do advogado, a revista publicou os áudios da entrevista, comprovando as informações divulgadas anteriormente, e informou que o encontro com Bittencourt ocorreu em seu escritório. O advogado disse que Cid sabe da responsabilidade e "vai arcar com alguma coisa”.

"O criminalista detalhou que 'alguma coisa' era, na verdade, a confissão relativa à venda de joias e presentes luxuosos recebidos por Bolsonaro ao longo do mandato", informou a Veja.

Após 24 horas da publicação da reportagem, o advogado mudou de ideia. Ao jornal O Estado de S. Paulo, o advogado disse que a Veja errou sobre a menção das joias. "Claro que, de repente, sai uma palavra aqui ou ali, que é mal interpretada. Você refaz. Às vezes tem um 's' que não deveria ter. É normal, pode ser", disse Bittencourt tentado amenizar o caso, à Globo News.

Nos áudios divulgados pela Veja, o advogado falou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), está "extremamente duro" e previu encontrá-lo na próxima segunda-feira (21/8), o que foi reforçado em entrevista à TV Globo.